الشرطة اليمنية تلقي القبض على عصابة اختطفت فتاة في عدن

المصدر: عدن - إرم نيوز

أعلنت قوات الأمن في العاصمة عدن، مساء الأحد، القبض على عصابة اختطفت فتاة شابة يوم الخميس الماضي في حي المعلا بالمدينة، فيما داهمت قوات مكافحة “الإرهاب” سوقا أسود لبيع السلاح في حي الشيخ عثمان شمالي المدينة.

وقال الناطق الرسمي لشرطة عدن عبدالرحمن النقيب في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، إن شرطة حي المعلا وبالتنسيق مع شرطة حي البريقة، القوا القبض مساء السبت على اثنين من عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص اختطفوا فتاة في الخامسة عشر من عمرها يوم الخميس الماضي، في حي المعلا.

وأضاف أن العصابة قامت باختطاف الفتاة واقتادتها إلى أحد المنازل في حي البريقة غرب المدينة، وقاموا بالاعتداء عليها برميها في اليوم التالي بالقرب من سوق تجاري بحي المنصورة وسط عدن.

وأكد أن عملية القبض جاءت بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً بالحادثة من أسرة الفتاة إلى شرطة المعلا، وعقبها جاءت توجيهات صارمة من قائد أمن عدن اللواء شلال شائع بسرعة ضبط الجناة والتحري في الواقعة، مشيراً إلى أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت وجود اعتداء على الفتاة.

من جانب آخر، داهمت قوة من مكافحة “الإرهاب”، عصر اليوم الأحد، أحد الأسواق لبيع السلاح في حي الشيخ عثمان شمال المدينة وضبطت كذلك كميات كبيرة من الأسلحة وذخائر وعددًا من المستلزمات العسكرية واعتقلت عددًا من الباعة في أحد أسواق عدن.