حديث عن تشكيل جيش جنوبي خلال مشاورات بين الزبيدي وقيادات عسكرية في عدن

المصدر: عدن- إرم نيوز

طالبت مجموعة من القيادات العسكرية الجنوبية، اللواء عيدروس الزبيدي، بالإسراع في ترتيب “جيش جنوبي” عسكري، يحمي حدود ما وصفوه بدولة جنوب اليمن.

وأكد القادة العسكريون والمتقاعدون من السلك العسكري والأمني في جنوب اليمن، خلال لقاء تشاوري جمعهم بالزبيدي، في عدن الأحد على “أهمية الإسراع بترتيب الجيش الجنوبي العسكري الذي يحمي دولة الجنوب من التنظيمات الإرهابية والتمدد الفارسي الإيراني”.

وجرى أثناء اللقاء، – بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للواء الزبيدي على موقع “الفيسبوك”- مناقشة المستجدات على الساحة الجنوبية في ضوء مخرجات “إعلان عدن التاريخي”، والذي بموجبه تم تفويض الزُبيدي، لإعلان كيان سياسي جنوبي برئاسته، لتمثيل الجنوب سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

وقال الزبيدي، خلال اللقاء “إن 4 مايو، وضعنا جميعاً أمام مسؤولية ومرحلة جديدة، ويهدف هذا اللقاء التشاوري إلى وضعكم في صورة ما يجب علينا القيام به في ضوء التفويض الذي فُوضنا به من قبل شعبنا، سواءً فيما يتعلق بإعلان الكيان السياسي أو ما يتعلق من خطوات تحقق أهداف ثورتنا الجنوبية”.

وجدد الحاضرون، في ختام اللقاء، تفويضهم لعيدروس الزبيدي، “متعهدين بانضباطهم الثوري له، والاصطفاف خلفه بما يخدم مصالح وتطلعات شعب الجنوب” على حد تعبيرهم.