بالفيديو.. من صنعاء مرافق عسكري سابق لعلي صالح: “شكرًا للملك سلمان”

المصدر: صنعاء- إرم نيوز

نشر عيسى العذري المرافق العسكري السابق للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح مقطع فيديو، شكر فيه الملك سلمان، والإمارات والتحالف العربي، مشيدًا بعاصفة الحزم وكل من يقف ضد الحوثيين.

وانتقد العذري خلال المقطع الذي نشر على “اليوتيوب” تقديس بعض الأشخاص لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وصب جام غضبه على الميليشيات الانقلابية، مؤكدا أنه يقول من قلب صنعاء “شكرًا للملك سلمان” معتبرًا أن “عاصفة الحزم شرف”.

وينشر العذري بين الحين والآخر مقاطع فيديو ينتقد فيها الحوثيين كان آخرها تسجيل مصور من ميدان السبعين في صنعاء، دعا فيه إلى ثورة على الجماعة، التي قال إن الفساد استشرى في قادتها.

ويقول العذري الذي شاع اختطافه من قبل الحوثيين قبل سنوات، إن الجماعة تنكّل به وبعائلته، وأبرز في أحد المقاطع المنتشرة، ما حل بأطفاله وزوجته من الميليشيات المتمردة، في حين لا يزال يقيم في صنعاء.