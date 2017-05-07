المفلحي يعقد أول لقاء رسمي له خارج ديوان محافظة عدن

المصدر: عدن- إرم نيوز

دعا محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الدكتور عبدالعزيز المفلحي، إلى تضافر كافة الجهود وجميع الجهات في المدينة لخدمتها، كونها تستحق الكثير من التضحيات لاستعادة مكانتها الريادية.

واستعرض المفلحي في لقائه الأول منذ تنصيبه محافظاً لعدن، والذي جمعه بأعضاء السلطة المحلية ومدراء عموم المديريات ومكاتب المؤسسات والوزارات، صباح اليوم الأحد، مكانة عدن التاريخية وما آلت له من وهن “بسبب أعدائها”، على حد تعبيره.

وقال المفلحي “إن عدن التي كانت قبلة العالم أصبحت تعاني الوهن والاحتضار بعد أن حولها أعداؤها وبشكل متعمد، وتحديداً منذ العام 1994 من القرن المنصرم، إلى قرية عن طريق تدمير بنيتها التحتية وتغييب المشاريع عنها”.

وأكد المفلحي أن “المهمة كبيرة وتكتنفها الكثير من الصعوبات التي لن يتم تجاوزها إلا بتكاتف جهود الجميع”، لافتا إلى”ضرورة إيجاد حلول جذرية لمختلف المشكلات التي تعانيها عدن”.

وتطرق المفلحي إلى دور عدن التجاري والاقتصادي والثقافي في الماضي، حيث قال ان “لعدن دور تجاري واقتصادي في السابق، وكانت تنافس كبرى المدن الاقتصادية العربية والدولية، بالإضافة إلى أنها وتعتبر حاضنة لجميع الثقافات”، مشيراً إلى أنه “متى ما عرفت الشعوب ماضيها ستستطيع بناء الحاضر والمستقبل”.

وشدد المفلحي في سياق حديثه خلال اللقاء على ضرورة نبذ العنصرية، قائلاً “يجب نبذ العنصرية والعنف وثقافة الكراهية، وأن يحل عوضاً عنها إفشاء روح المحبة والسلام بين الجميع والتي تكون قائمة على أساس خدمة عدن وأبناءها”.

يُشار إلى أن عبدالعزيز المفلحي، قد وصل إلى مدينة عدن ظهيرة أمس السبت، قادماً من العاصمة السعودية الرياض، حيث يُقيم حالياً في قصر الرئاسة اليمنية في عدن “المعاشيق”، وفيه عقد لقاءه الأول.