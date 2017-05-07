أين أقام المفلحي في عدن وكيف تجاوبت معه السلطات المحلية؟

المصدر: إرم نيوز

قالت مصادر محلية لـ”إرم نيوز” إن محافظ عدن الجديد عبدالعزيز المفلحي انتقل فور وصوله المدينة إلى قصر المعاشيق حيث يقيم حتى الآن تحت حراسة مشددة.

ويعقد المفلحي في وقت لاحق مؤتمرًا صحافيًا من المعاشيق لكشف ملامح خططه لإدارة المحافظة.

وذكرت المصادر أن المفلحي لم يلتق حتى الآن محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، رغم أن السلطات المحلية في المدينة تتجاوب بشكل عادي مع المحافظ الجديد ولم تبد أية ممانعة واضحة لتسلمه مهامه.

ولم يتضح على الفور متى سينتقل المفلحي إلى المنزل المخصص لإقامة المحافظ في حي التواهي، أو ما إذا كان يعتزم إدارة المحافظة من قصر المعاشيق.

ورغم أن كثيرًا من أهالي عدن ليسوا رافضين لشخص المفلحي إلا أن تعيينه أثار حالة احتقان وغضب شعبي في المدينة وفي مناطق الجنوب نظرًا للتأييد الجماهيري الكبير للمحافظ المقال عيدروس الزبيدي والوزير هاني بن بريك.