وزارة الأوقاف اليمنية تعلن موعد التسجيل لموسم الحج.. وهذه التكاليف

المصدر: عدن – إرم نيوز

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، اليوم السبت فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي، عبر الوكالات المعتمدة من قبل الوزارة، بعد أن أنهى قطاع الحج جميع الترتيبات واعتماد 151 وكالة لتسجيل الحجيج اليمنيين.

وأوضح وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، أن الوكالات المعتمدة جرى توزيعها بين جميع الأقاليم الستة، بحيث شملت هذه السنة كل محافظات الجمهورية.

وأشار، إلى أن التسجيل لمن يرغب من اليمنيين لحج هذا العام يبدأ يوم 15 شعبان وينتهي في 5 رمضان، برسوم تبلغ 5850 ريال سعودي، تشمل أجور السكن في مكة المكرمة مع المواصلات للحرم، وأجور النقل إلى المدينة المنورة، والخدمات الإضافية للمخيمات المخصصة من قبل مؤسسة الطوافة والعديد من الخدمات الإضافية الأخرى والأجور الإدارية الخاصة بالحج.

وحذر وزير الأوقاف والإرشاد، جميع المواطنين من عدم التعامل مع أي وكالة غير معتمدة، أو دفع مبالغ غير التي حددتها الوزارة، محذرا أي وكالة تضيف أي مبلغ إضافي سيعرضها للشطب والمحاسبة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ولفت إلى أن قطاع الحج بالوزارة وضع الضوابط الكفيلة بإعادة الحجاج اليمنيين إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء النسك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت التي يثبت تقصيرها في الالتزام بالضوابط والمعايير المقرة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد.

وشدد الدكتور عطية، على جميع وكالات الحج الالتزام بضوابط الحج، وتسهيل تسجيل الراغبين بالحج، وتقديم صورة مشرفة لليمن خلال هذا الموسم.