ماذا قال المحافظ المفلحي في أول تصريح له بعد وصوله عدن؟

المصدر: عدن- إرم نيوز

دعا محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي كافة أبناء عدن والجنوب إلى وحدة صف مجتمعية لخروج عدن من أزمتها الحالية، مؤكدًا أنه جاء إلى عدن ولا يملك أي مطامح سياسية، بحسب موقع عدن الغد.

وقال المفلحي لموقع “عدن الغد” في أول تصريح صحفي له عقب وصوله إلى عدن: “قبلت تكليفي بمنصب محافظ عدن وأنا أدرك حجم التحديات التي ستواجهني ورغم ذلك قبلنا بالمنصب انطلاقًا من مسؤولية وطنية نتمنى أن ننجح فيها .”

وأكد: “معركتي وتجربتي ستكون إلى جانب المواطن البسيط وخدماته ومرتباته ولن نغرق أنفسنا في أي صراعات سياسية أو غيرها، هدفنا الأول والأخير هو إعادة عدن إلى عهدها الزاهر”.

وأضاف “نحن هنا لخدمة الناس ولا نعد بالمستحيل لكننا نعد أن تكون ملفات الكهرباء والمرتبات والإعمار على رأس الملفات التي سنولي لها كل اهتمامنا”.

واختتم قائلًا: “أدعو لوقف المهاترات والمكايدات التي لا تخدم عدن واعلموا أننا لا نملك أي مخططات سياسية إلا خدمة أهلنا والنهضة بعدن مجددًا”.