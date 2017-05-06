وثيقة تكشف تورط ألوية في الحماية الرئاسية بتهريب أسلحة إلى عدن‎

المصدر: عدن- إرم نيوز

كشف وثيقة مسربة تداولتها وسائل إعلام محلية باليمن ورصدها “إرم نيوز” عن تورط قائد لواء بأحد ألوية الحماية الرئاسية بتهريب أسلحة الى العاصمة المؤقتة عدن ، وضبطتها قوات أمنية قبل يومين في منطقة خور عميرة شمالي لحج كانت قادمة من محافظة تعز .

الوثيقة المسربة تشير إلى أن الأسلحة التي تحملها سيارة النقل والتي كانت قادمة من تعز، هي عبارة عن صواريخ كاتيوشا وحقائب ممتئلة بالدخائر ، وطالبت الوثيقة بعدم اعتراض الشاحنة وتسهيل عملية مرورها إلى عدن .

وكانت قوات الطوارئ التابعة للواء الأول دعم وإسناد أعلنت في وقت سابق عن ضبطها لشحنة أسلحة بمنطقة ” خور عميرة” بالصبيحة كانت في طريقها من تعز إلى عدن، وقال قائد اللواء منير اليمامة حينها إن الشحنة المضبوطة تحتوي على كمية من صواريخ الكاتيوشا وذخائر سلاح مضاد طيران 23 كانت محملة على شاحنة نقل قادمة من محافظة تعز، وتم القبض سائقها ومصادرة الأسلحة وفتح التحقيق في الواقعة.

ولم تصدر أي جهات رسمية تعليقاً حول شحنة الأسلحة تلك حتى اللحظة ، ويبدو أن تسريب تلك الوثيقة يؤكد ضلوع الوية الحماية الرئاسية بتهريب تلك الأسلحة الى عدن التي تعيش حالة توتر كبيرة في ظل احتقان سياسي عقب القرارات الرئاسية الأخيرة.