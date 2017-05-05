الحراك الجنوبي يحذّر من “خطر” يهدد إعلان عدن التاريخي

المصدر: عدن- إرم نيوز

حذر الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، الجمعة، من تمرير ما أسماها “أجندات سياسية تتحدى إعلان عدن التاريخي”، المعلن عنه بفعالية أقيمت الخميس بعدن رفضا لقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بإقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي، دون توضيح تلك الأجندات.

و قالت لجنة الحراك في بيان “اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية الجنوب”، إحدى مكونات الحراك الجنوبي، إنها عقدت اجتماعها الجمعة، لتقييم مليونية “إعلان عدن التاريخي”.

وأعربت اللجنة عن ارتياحها العميق بنجاح هذه المليونية التي صدر عنها “إعلان عدن التاريخي” الذي أعلن عن رفض قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي صدرت قبل أيام ونصت على تعيين عبد العزيز المفلحي، محافظاً للعدن وإقالة الزُبيدي، الذي كان يتولى المنصب منذ أواخر العام 2015.

وحذرت اللجنة في بيانها مما وصفته بـ”تصعيد الحكومة الشرعية، وإصرارها على تحدي إرادة شعب الجنوب وإعلان عدن، الذي رفض القرارات الأخيرة وأي قرارات لاحقة”.

وأردف البيان أن “اللجنة الشعبية تحمّل الحكومة الشرعية المسؤولية الكاملة عما سوف يترتب على هذا التصعيد الخطير، وتدعو دول التحالف العربي إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد”.