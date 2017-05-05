40 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن قتلة أحد أبناء قبيلة يمنية

المصدر: عدن- إرم نيوز

أعلنت قبيلة يمنية في حضرموت (شرق)، الجمعة، عن مكافأة قدرها 40 ألف دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات عن قتلة أحد أبنائها.

وقالت قبيلة “الحمضان نهد”، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن “معرّف بن سليمان بلحامض”، قُتل على يد مسلحين، في 26 أبريل/نيسان الماضي، بمدينة القطن وسط المحافظة.

وجاء في البيان: “قررنا تحديد مكافأة مالية تقدر بمبلغ عشر ملايين ريال يمني (40 ألف دولار)، لمن يقدم معلومات تمكننا من ضبط العناصر المعتدية، ويقدم أدلة ثابتة دامغة تدينهم”.

وشدّدت القبيلة أنها “ستحتفظ بالسرية الكاملة على من يقوم بتقديم المعلومات”.

وأهابت بالجهات المختصة، وأبناء حضرموت، “التعاون لإيقاف نزيف الدم المتدفق، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد”.

وأدانت القبيلة أعمال الاغتيالات التي تحدث في حضرموت عامة، ومدينة القطن وضواحيها خاصة، مؤكدة وقوفها مع الحكومة اليمنية، والرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتشهد مدينة القطن عمليات اغتيال، ارتفعت وتيرتها مطلع العام الجاري، ولم تقتصر على المسؤولين والقوات والأمنية والعسكرية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.