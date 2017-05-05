الحوثيون يتحدثون عن عملية تبادل للأسرى مع الحكومة اليمنية

المصدر: صنعاء- إرم نيوز

أعلنت مليشيات الحوثيين عن إتمام عملية تبادل للأسرى، بينها والقوات الحكومية اليمنية في مواقع مختلفة من البلاد، شملت 22 أسيراً.

وقال موقع “أنصار الله” الناطق باسم الجماعة، مساء الجمعة، إن “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى (تابعة للحوثيين)، أجرت عبر وسطاء محليين عمليات تبادل لـ 22 أسيراً على عدة جبهات” على حد زعم الموقع.

ولفت إلى أنه “تم بموجبها الإفراج عن 11 أسيراً من أسرى الجيش واللجان الشعبية (الموالية للحوثيين)، مقابل مسلحين من المجموعات المسلحة (في إشارة للمقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي)”.

ونشر الموقع قائمة بأسماء مسلحي الجماعة المفرج عنهم، لكنه لم يشر إلى المواقع التي جرت فيها عمليات التبادل، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وحتى مساء الجمعة، لم يصدر عن السلطات اليمنية الشرعية، أو المقاومة الشعبية الموالية لها، أي تعليق حول ما ذكره موقع “أنصار الله”.

وهذه هي العملية الرابعة لتبادل أسرى ومختطفين منذ مطلع العام الجاري، إذا ما تأكدت صحة الخبر.

وجرت عملية التبادل الأولى في تعز، جنوب غربي اليمن، في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، وشملت 7 أسرى ومعتقلين من الجانبين.

وأواخر يناير/كانون الثاني من الشهر نفسه، جرت عملية تبادل بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة البيضاء، وسط اليمن، وجرى الإفراج فيها عن 112 شخصاً.

أما عملية التبادل الثالثة فجرت في تعز أيضاً، في 10 فبراير/شباط، وتم خلالها الإفراج عن 24 شخصاً.