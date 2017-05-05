أول وزير يمني يعلن تأييده لـ”إعلان عدن التاريخي”

المصدر: عدن- إرم نيوز

أعلن وزير النقل اليمني مراد الحالمي، مساء الجمعة، تأييده ودعمه لـ”إعلان عدن التاريخي” الذي قضى بتفويض اللواء “عيدروس الزبيدي” لرئاسة الكيان السياسي الجنوبي.

والحالمي، هو أول وزير يمني يعلن تأييده للإعلان الذي صدر الخميس، عن حشد جماهيري نُظم في ساحة العروض بمنطقة خور مكسر بمدينة عدن.

ورأى الحالمي في بيان،أن “الإعلان خطوة على الطريق الصحيح، ومن شأنه إعادة وهج القضية الجنوبية ومطالبها العادلة، ويؤسس لمرحلة جديدة تكون فيها القضية الجنوبية حاضرة في المحافل الدولية والإقليمية”.

وختم قائلاً “نؤكد وقوفنا إلى جانب جهود القائد الزبيدي، الهادفة للم شمل شعب الجنوب بكيان سياسي واحد، وبمعطيات جديدة تستوعب واقع اليوم، وتأخذ بعين الاعتبار البعد الدولي والإقليمي وتتمسك بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره”.

والخميس، فوضت حشود جماهيرية كبيرة، محافظ عدن المقال، الزبيدي، بتشكيل قيادة سياسية لإدارة مناطق جنوب اليمن.

وأجرى هادي، الخميس الماضي، تعديلا وزاريا في حكومة أحمد بن دغر شمل إعفاء هاني بن بريك وإحالته للتحقيق، فيما أقال اللواء عيدروس الزبيدي، من منصب محافظ عدن، عقب خلافات كبيرة منذ أشهر.