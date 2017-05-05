المفلحي يستعد لوصول عدن غدًا.. واللجنة الشعبية تحذر

المصدر: عدن - إرم نيوز

أكدت مصادر مطلعة لـ “إرم نيوز” أن محافظ عدن الجديد عبدالعزيز المفلحي سيصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن صباح اليوم السبت قادمًا من السعودية ، مشيرة إلى أنه سيبدأ بممارسة مهامه فور وصوله وسيبدأ بملف الخدمات الضرورية .

من جانبها أصدرت اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية شعب الجنوب بيانًا حذرت فيه من السعي إلى تمرير أجندات سياسية من خلال الزج بالشيخ عبدالعزيز المفلحي لتحدي إرادة الجنوبيين المعبر عنها في مليونية إعلان عدن التاريخي التي شهدتها الخميس الماضي .

وقالت اللجنة في بيانها إن ذلك الإعلان التاريخي عبر عن الرفض المطلق للقرارات الرئاسية الأخيرة وأي قرارات لاحقًا، وحملت الحكومة الشرعية المسؤولية الكاملة عما سيترتب على هذا التصعيد الخطير على حد قولها .

ودعا البيان دول التحالف العربي إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الذي قالت إنه سيخلق مزيدًا من تأزيم الوضع في عدن وبقية المحافظات الجنوبية .

وكانت فعالية كبرى احتضنتها عدن الخميس الماضي حملت اسم إعلان عدن التاريخي توجت ببيان سياسي هام من الشعب بتفويض اللواء عيدروس الزبيدي بقيادة وتشكيل كيان سياسي جنوبي لإدارة وتمثيل الجنوب في كل المحافل.