مسيرة مؤيدة لقرارات هادي في عدن

المصدر: وكالات - إرم نيوز

نظّم مئات اليمنيين في عدن، مساء الخميس، مسيرة شعبية بحضور قيادات في المقاومة، ونشطاء وإعلاميين؛ تأييدًا لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، التي صدرت الأسبوع الماضي، بإقالة اللواء عيدروس الزبيدي، المحافظ السابق لعدن، وتعيين عبدالحميد المفلحي خلفاً له.

ورفع المشاركون في المسيرة صور هادي، ولافتات معبرة عن دعم الشرعية، وقرارات الرئيس، والتحالف العربي بقيادة السعودية.

وأعرب المشاركون عن “ترحيبهم بتعيين المفلحي محافظًا لعدن، واستعدادهم لدعمه، والوقوف مع إدارته لإعادة الحياة إلى المحافظة، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب”.

وشارك في المسيرة، التي انطلقت أمام مجمع “عدن مول” في “كريتر”، عدد كبير من القيادات في المقاومة الجنوبية، ونشطاء وإعلاميون، وفقًا لـ”الأناضول”.

وجاءت فعالية التأييد بعد ساعات من انتهاء فعالية رافضة للقرارات الرئاسية ذاتها، نظمها أنصار الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وإنهاء الوحدة التي تمت بين الطرفين عام 1990.