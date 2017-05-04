قيادي حوثي يدعو إلى “الاهتمام” بقيادات الإخوان في إب

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

دعا صالح الصماد، رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” لتحالف الحوثيين وعلي صالح، الأربعاء، السلطة المحلية في إب، إلى “الاهتمام” بقيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، التابع للإخوان المسلمين، في المحافظة.

وقال الصماد، في لقاء جمعه بإدارة المحافظة وسلطتها المحلية، الموالية للحوثيين، في إب، إن “قيادات حزب الإصلاح في المحافظة، آثرت الوطن على الارتماء في أحضان الأعداء”، على حد تعبيره.

واقتحم الحوثيون وأتباع صالح، محافظة إب، بعد أقل من شهر واحد على دخول صنعاء بالقوة في سبتمبر/ أيلول 2014، واقتحموا عددًا من المقرات الحزبية، كان بينها حزب التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة.

وعقب السيطرة الكاملة على إب، هادنت قيادات حزب الإصلاح في المحافظة، الحوثيين، على عكس ما حدث في بعض محافظات البلاد الأخرى.