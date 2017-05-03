أول اجتماع للجنة التنسيق اليمنية السعودية الإماراتية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

عقدت لجنة ثلاثية للتنسيق بين اليمن والسعودية والإمارات، اليوم الأربعاء، أول اجتماعاتها في مدينة جدة لإزالة أسباب التوتر الناجم عن تغييرات حكومية؛ أقيل بموجبها محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، ووزير الدولة هاني بن بريك.

وتعتبر اللجنة الثلاثية إحدى ثمار اللقاء الذي جمع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خلال الأسبوع الجاري، في جدة، للوقوف على تطورات الأوضاع اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول برئاسة نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر وعضوية ممثلين عن السعودية والإمارات.

وأفادت الوكالة بأن اللجنة اطلعت على مجمل الأوضاع ذات الصلة بمجال عملها، وفحوى الاتصالات التي تمت مؤخرًا، بين القيادات السياسية في هذه الدول”.

وذكرت أن اللجنة “ثمنت التوجيهات المستمرة للقيادات في المملكة والإمارات واليمن برفع مستوى التنسيق والتعاون في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية”.

وأشارت إلى أن اللجنة “ناقشت ما تم إدراجه على جدول أعمالها من موضوعات تتعلق بالعمل الأمني وسير العمليات العسكرية في اليمن لاستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأقرت توصياتها بإجماع أعضائها”.

وذكرت الوكالة أن اجتماعات اللجنة ستتوالى بشكل دوري، دون أن تكشف عن أي نتائج واضحة للاجتماع خاصة فيما يتعلق بالحشد الجماهيري المزمع تنظيمه، غدًا الخميس، في مدينة عدن، والذي من المقرر أن يلقي فيه محافظ عدن المقال، عيدروس الزبيدي، كلمة فيه، يحدد موقفه من القرار الصادر بإقالته، الخميس الماضي.

وأثارت قرارات الرئيس هادي، الخميس الماضي، بإقالة محافظ عدن، ووزير الدولة هاني بن بريك، حالة توتر في مناطق جنوب اليمن حيث يحظى الرجلان بشعبية واسعة.