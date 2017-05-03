مقتل أكثر من 100 عنصر من “الإعلام الحربي” للحوثيين

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

كشف عبدالرحمن الاهنومي مسؤول قطاع العلاقات العامة في المكتب السياسي لجماعة الحوثي، عن مقتل أكثر من 100 إعلامي حوثي يعملون في الإعلام الحربي، جلهم في جبهات الحدود مع السعودية.

وقال الاهنومي في مداخلة تلفزيونية مع قناة “الساحات” الفضائية الموالية لجماعة الحوثي، والتي تبث برامجها من العاصمة اللبنانية بيروت وتمولها إيران: “سقط الكثير من الكوادر الإعلامية في الجبهات لكن يتم التكتم على الأخبار لضمان عدم تأثر المقاتلين معنويًا، خاصة أن الإعلام الحربي جزء مهم من هيكلة اللجان الشعبية، الذراع العسكرية للحوثيين”.

وأضاف: “في جبهات الحدود ونهم وتعز قتل أغلب الإعلاميين من الإعلام الحربي في الميدان”، على حد تعبيره.

وتأتي تلك الحصيلة في وقت تؤكد فيه منظمات دولية عاملة في مجال حقوق الإنسان أن ما يقارب الـ 20 صحفيًا مختطفًا في سجون جماعة الحوثي يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وأكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، اختطاف 18 صحفيًا من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، يضاف إليهم 23 صحفيًا قتلتهم الميليشيات استجابة إلى الدعوات التحريضية التي أصدرها زعيمهم عبدالملك الحوثي في إحدى خطاباته”.

وأضاف: “القتل والتشريد والسجن والاختطاف والتنكيل والإخفاء والتعذيب جلها ممارسات إجرامية للميليشيات الإنقلابية بحق أهل الصحافة والإعلام في اليمن”.