فيديو.. أول تصريح لعيدروس الزبيدي قبل “إعلان عدن التاريخي”

المصدر: عدن- إرم نيوز

ظهر محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم الأربعاء، في خطاب قصير أمام عدد من مؤيديه من أبناء الحراك الجنوبي من منطقة “يافع”، في أول ظهور له قبيل تظاهرة الحراك الجنوبي غدًا في “ساحة العروض” بمدينة “خور مكسر”.

وقال الزبيدي: “نشكر تواجدكم ونثمن حضوركم إلى هذا الموقع للتعبير عن موقفكم ووقوفكم إلى جانب أبناء الجنوب كافة، من أجل حقهم وشرعيتهم في هذه الدولة المستقلة إن شاءالله”.

وأضاف مخاطبًا الحاضرين: “نبقى طبعًا مع شعب الجنوب في كل ما يقرره، ونحن من أبناء الجنوب ومعهم، وصولكم هذا هو سند قوي وليس غريبًا على أبناء يافع”.

وانتشرت قوات أمنية كثيرة، وقوات من الحماية الرئاسية في عدن، استعدادًا للمظاهرة التي ستجري غدًا، في ظل توافد الآلاف منذ يوم أمس إلى مدينة عدن.

وتدفق آلاف اليمنيين من أبناء المحافظات الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى مدينة عدن، استعداداً للمشاركة في الفعالية الجماهيرية الشعبية التي ستتضمن الكشف عن ما بات يعرف باسم “إعلان عدن التاريخي”.

وينظم الحراك اليمني الجنوبي الفعالية، التي جذبت يمنيين من مختلف الأطياف السياسية، في “ساحة العروض” بمدينة “خورمكسر”، حيث تمتلئ الساحة بأهالي محافظات أبين وشبوة ولحج والضالع بانتظار أبناء المحافظات الأخرى.

ويقول المنظمون: إن الهدف من هذه التظاهرة، إبراز قضية الجنوب، من خلال توحيد الصوت الجنوبي الرافض لأي قرارات وخطوات تهدف إلى إقصاء قياداتهم من المشهد الحكومي.