توقيع اتفاق ينهي أجواء التوتر في عدن

المصدر: عدن - إرم نيوز

احتوت قوات التحالف العربي حالة التوتر المتصاعدة، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، باتفاق وقعته الحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بمحافظة عدن، بينهم المحافظ السابق، اللواء عيدروس الزبيدي.

وأصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مطلع الأسبوع، قرارات رئاسية تضمنت تعديلات حكومية، كان بينها إقالة قياديين في المقاومة الجنوبية، هما وزير الدولة هاني بن بريك، واللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن، وهو ما أثار حالة سخط واحتجاجات شعبية استمرت على مدى الأيام الماضية، رفضاً للقرار، والمطالبة بفك الشراكة مع الحكومة الشرعية، والمناداة بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وقالت مصادر مطلعة، لـ “إرم نيوز”، إن الاتفاق الموقع اليوم بين نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية اللواء حسين عرب، واللواء الركن عبده الحذيفي مدير جهاز الأمن السياسي، واللواء الركن أحمد المصعبي مدير جهاز الأمن القومي، كممثلين عن الحكومة، واللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن السابق، ومدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع، وقائد الحزام الأمني ناصر الشوحطي، وقائد الشرطة العسكرية العميد ركن أحمد الحدي أزال غمّة التوتر المتصاعدة في عدن.

وتضمن الاتفاق إيقاف كل مظاهر الحشد العسكري، وأن يلتزم الطرفان بعدم التعرض لأي مصالح حكومية عامة أو خاصة، إلى جانب حماية الفعالية الشعبية التي ينظمها الحراك الجنوبي يوم غد في مدينة “خور مكسر”.

وأكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية اليمنية، أن لقاء الرئيس هادي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، يوم السبت الماضي، أقر اتفاق اليمن والسعودية والإمارات، على تشكيل لجنة مشتركة عليا، برئاسة اليمن، وعضوية السعودية والإمارات، لرفع مستوى التنسيق وتكامله.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن من مهام اللجنة المشتركة العليا، أيضا، “بحث كل ما يطرأ من أمور تعيق تحقيق المصالح والأهداف المشتركة للشرعية في الجمهورية اليمنية والتحالف العربي الداعم لها، وإنهاء التمرد باستعادة سيادة الشرعية ومكافحة الإرهاب والجريمة بفرض الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها على كافة الأراضي اليمنية”.