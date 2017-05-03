أول تعليق رسمي يمني على حديث محمد بن سلمان

المصدر: عدن- إرم نيوز

قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، إن لدى السعودية رؤية عميقة تجاه الأوضاع في بلاده.

وأوضح بن دغر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، تعليقا على الحوار التلفزيوني الأخير مع ولي ولي العهد السعودي، أن “حديث بن سلمان مساء أمس مع الإعلامي داود الشريان، يمثل الرؤية العميقة للأشقاء في المملكة تجاه إخوانهم في اليمن”.

حديث #ولي_ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان مساء الامس مع الإعلامي #دواد_الشريان يمثل الرؤية العميقة للاشقاء في #المملكة تجاة أخوانهم في اليمن — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) May 3, 2017

ويعتبر رأي بن دغر، أول تعليق حكومي يمني على حديث الأمير محمد بن سلمان حول البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين.

ولم يتطرق بن دغر، إلى جوانب أخرى تتعلق بحديث بن سلمان أو الأزمة اليمنية.

ومساء أمس، قال الأمير بن سلمان: إن “القوات البرية السعودية تستطيع أن تجتث ميليشيات الحوثي وصالح في أيام قليلة، إلا أنه بيّن أنه سيكون هناك ضحايا بالآلاف في صفوف القوات السعودية وبين المدنيين في اليمن”.

ونفى بن سلمان خلال اللقاء، وجود خلافات بين بلاده والإمارات بشأن الحرب في اليمن، مؤكدا أنها “شائعات”.

كما أجرى مقارنة بين التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن المكون من 10 دول بقيادة السعودية، والتحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا المكون من 60 دولة بقيادة أمريكا.

واعتبر الأمير السعودي، أن “التحالف العربي نجح في فترة زمنية قصيرة في جعل الشرعية اليمنية تسيطر على 85% من الأراضي اليمنية، مقارنة بالتحالف الدولي”، الذي قال إنهم “ما أصلحوا شيء”.

وفي سؤال حول مستقبل الحرب في اليمن، قال بن سلمان: إن “الحرب في اليمن لم تكن خياراً بالنسبة للسعودية، بل كانت أمرًا لا بد أن نقوم به، وإلا كان سيكون السيناريو الآخر أسوأ بكثير”.

وأردف موضحا: “كان هناك انقلاب على الشرعية من قبل ميليشيات إرهابية، وشكلت هذه الميليشيات خطرا على الملاحة الدولية، وبدأ النشاط الإرهابي ينشط في اليمن استغلالا لعمل هذه الميليشيات”.