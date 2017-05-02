ضبط شحنة صواريخ كانت بطريقها من تعز إلى عدن

المصدر: عدن- إرم نيوز

قال مسؤول عسكري يمني، يوم الثلاثاء، إن قوات أمنية ضبطت أسلحة، كانت في طريقها من محافظة تعز إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأوضح قائد اللواء الأول دعم وإسناد، بالجيش اليمني، العميد منير اليافعي، أن قوات الطوارئ تمكنت من القبض على شحنة أسلحة محملة بشاحنة، بينها صواريخ كاتيوشا وذخائر سلاح مضاد للطيران.

ولفت إلى أن الشاحنة تم ضبطها في منطقة “خور عميرة ” شمالي لحج التي تفصل بين محافظتي عدن وتعز.

وأشار إلى أن الأسلحة كانت في طريقها إلى العاصمة المؤقتة للبلاد عدن بحسب التحريات الأولية مع سائق الشاحنة.

وأبدى اليافعي استغرابه من إرسالها إلى عدن في الوقت الذي تطالب المقاومة الشعبية في تعز، تزويدها بالسلاح لمواجهة مليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح التي تفرض خناقا على المدينة منذ عامين.

وأكد اليافعي أن تحقيقا عاجلا سيفتح مع سائق الشاحنة ومرافقيه (لم يحدد عددهم)، للكشف عن الجهات التي تقف خلفها.