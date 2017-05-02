الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي حوثي بمعارك في تعز

المصدر: صنعاء – إرم نيوز

أفاد الجيش اليمني مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل قيادي لدى جماعة الحوثي بمعارك في محافظة تعز.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إن القيادي الميداني في الميليشيات أبو محمد الوصابي قُتل بمواجهات مع الجيش الوطني في جبهة الضباب غربي المدينة”.

وأوضح المركز أن معارك عنيفًة اندلعت بين الطرفين في محيط جبل المجعلة بجبهة مقبنة غربي تعز، “تمكن خلالها رجال الجيش من كسر الهجوم وإجبار عناصر الميليشيات على التراجع والانسحاب”.

وأحبط رجال الجيش الوطني محاولة تسلل لعناصر الميليشيات في محيط تبة ياسين غرب المدينة، بعد معارك عنيفة دارت بين الطرفين “تكبدت خلالها عناصر الميليشيات خسائر بشريًة وماديًة فادحًة”، بحسب المركز.

وأشار المركز الإعلامي إلى تجدد المعارك العنيفة بين قوات الجيش وعناصر الحوثيين والقوات الموالية لهم في محيط معسكر خالد، بالتزامن مع غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات شمال غرب المعسكر بمفرق المخاء غربي تعز.

وفي سياق متصل، ذكر المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، أن مدنيين اثنين أصيبا جراء انفجار لغم زرعه الحوثيون والقوات الموالية لهم أثناء القيام بحفر مجرى مياه في منطقة المقهاية في وادي الضباب جنوب غرب المدينة.

وتشهد عدة جبهات في محافظة تعز، منذ أكثر من عامين معارك عنيفًة بين القوات الحكومية مسنودًة بمقاتلات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي وحلفائهم من جهة ثانية، مخلفًة أوضاعًا إنسانيًة صعبًة، مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.