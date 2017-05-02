تصاعد التوتر بين الحوثي وصالح.. اعتداء على وقفة احتجاجية لموظفي التأمينات و”قناة اليمن”

المصدر: عدن- إرم نيوز

في ظل التوتر والخلاف المتصاعد وتيرته بين تحالف الانقلاب في اليمن، أقدم مسلحو ميليشيات الحوثي، اليوم الثلاثاء، على الاعتداء المباشر على موظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في صنعاء، أثناء تنفيذهم لوقفة احتجاجية، بالإضافة إلى اعتدائها على طاقم “قناة اليمن” التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وإزاء ذلك، أصدرت النقابة العامة لموظفي الهيئة في بيان لها: “اعتدى مسلحون يتبعون لميليشيات الحوثي، على موظفي الهيئة الذين كانوا يقومون بوقفتهم الاحتجاجية لليوم التاسع والعشرين على التوالي، منذ صدور أول بيان من واقعة جريمة اقتحام الهيئة بالقوة المسلحة للسيطرة على وظيفة رئيس الهيئة دون مسوغ قانوني”.

وأكد البيان: “يسعى الحوثيون إلى السيطرة الكاملة بقوة السلاح على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعد صدور قرار من قبل وزير الخدمة المدنية طلال عقلان، في حكومة تحالف صنعاء المسمّى (حكومة الإنقاذ الوطني) بتغيير رئيس الهيئة الدكتور علي الشعور واستبداله بالقيادي الحوثي، عبد السلام المحطوري.

وأشار البيان إلى أنه: “على الرغم من صدور توجيهات من رئيس ما يسمّى بـ المجلس السياسي صالح الصماد، ورئيس الحكومة عبدالعزيز بن حبتور، بإلغاء قرار تعيين المحطوري، إلا أنه لا يزال يحاصر المؤسسة بالأطقم المسلحة ويمنع المدير الفعلي من دخولها، إضافة إلى الاعتداء المسلح على الوقفات الاحتجاجية للموظفين المتضامنين مع الشعور.

ولفت البيان إلى أن: “مسلحي الحوثي، اعتدوا كذلك بالضرب على طاقم قناة اليمن اليوم، التي كانت تقوم بتغطية الوقفة الاحتجاجية”.