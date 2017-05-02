بالصور والفيديو.. قائد الشرطة العسكرية في مأرب ينجو من محاولة اغتيال

المصدر: مأرب – إرم نيوز

نجا قائد عسكري كبير، من محاولة اغتيال فاشلة بعد انفجار عبوة ناسفة في سيارته بمحافظة مأرب شرق اليمن، اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر محلية، أن “رئيس عمليات الشرطة العسكرية بمأرب المقدم يحيى الجربي، نجا من محاولة اغتيال بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أسفل سيارته”.

وأضافت المصادر أن “العبوة زرعت تحت سيارة الجربي أمام بيته، الواقع خلف المستشفى العسكري، وانفجرت دون أن يكون داخل السيارة”.

وأسفر الانفجار عن إصابة طفلين كانا في المكان، وفقًا لـ”الأناضول”.

وتتخذ القوات الحكومية من محافظة مأرب مقراً لقيادتها، ومنطلقاً لعملياتها العسكرية ضد الحوثيين.