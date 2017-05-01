الجيش اليمني يعلن مقتل 6 من قيادات الحوثي قرب الحدود السعودية‎

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلن الجيش اليمني، اليوم الإثنين، عن مقتل 6 من قيادات ميليشيات الحوثي في معارك مع الجيش الوطني بمحافظة حجة / 123 كم شمال غرب صنعاء/.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، على حسابه بموقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “العشرات من الانقلابيين قتلوا في ميدي خلال اليومين الماضيين، بينهم قيادات بارزة في جماعة الحوثي والرئيس السابق، علي عبدالله صالح”.

وأشار إلى أن “6 من قيادات الانقلابيين لقوا حتفهم مع عدد من مرافقيهم خلال المعارك الدائرة في جبهة ميدي الساحلية شمال غرب محافظة حجة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الانقلابيين يومي الخميس والجمعة الماضيين”.

إلى ذلك، نقل المركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة عن مصادر خاصة قولها، إن “مديريات محافظة حجة لاسيما مديريات الشرفين، استقبلت العشرات من جثث أبنائها الذين لقوا حتفهم خلال الأيام الماضية في جبهة ميدي، ولا تزال بعض الجثث التابعة لعناصر الميليشيات منتشرة في مناطق التماس”.

وتدور معارك عنيفة بين الطرفين في جبهة ميدي منذ أكثر من عامين، استطاعت من خلالها قوات الجيش الوطني بدعم قوات التحالف العربي السيطرة على عدة مواقع استراتيجية في المدينة القريبة من الشريط الحدودي مع السعودية.