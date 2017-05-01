اليمن.. هكذا علق الوزير هاني بن بريك على قرار إقالته

المصدر: إرم نيوز

أعلن الوزيراليمني هاني بن بريك تمسكه بالاستمرار في “المقاومة” رغم قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بإقالته وإحالته للتحقيق دون توضيح التهمة الموجهة له.

وقال بن بريك في أول تغريدة على حسابه بتويتر منذ القرار الرئاسي المثير للجدل: “أنا رجل مقاومة قبل الوزارة وأثناءها وبعدها وإخوتي في الجبهات وفي المدن على نقاط التفتيش والمنشآت رفقة التحالف ولن أرجع عنهم إلا بنصر أو شهادة”.

أنارجل مقاومة قبل الوزارة وأثنائها وبعدها وإخوتي في الجبهات وفي المدن على نقاط التفتيش والمنشآت رفقة التحالف ولن أرجع عنهم إلا بنصر أو شهادة — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) April 30, 2017

وأشعلت تغريدة بن بريك ردودًا واسعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسط إشادات واسعة بدور الرجل في جبهات القتال.

وجاء إعفاء بن بريك ضمن قرارات لهادي شملت تغيير محافظ مدينة عدن، اللواء عيدروس الزبيدي.

وأثارت هذه القرارات غضبًا شعبيًا في مناطق الجنوب، حيث يتمتع الرجلان بشعبية واسعة لأدائهما البارز في المقاومة وإدارة المناطق الجنوبية المحررة من ميليشيات الحوثي وصالح.