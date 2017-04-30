بن دغر يجري مباحثات مع السفير الأمريكي لدى اليمن

المصدر: عدن – إرم نيوز

بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، العلاقة الثنائية بين بلديهما، وآخر تطورات الأزمة اليمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأكد بن دغر خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد “حرص حكومته على إحلال السلام الدائم والشامل والعادل الذي يتطلع إليه اليمنيون، والذي لن يتحقق إلا بالالتزام بالمرجعيات الأساسية للحل، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216”.

وأشار إلى “جملة من القضايا التي اتخذتها الحكومة لتخفيف معاناة اليمنيين بمساعدة دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية، وباقي دول التحالف العربي”، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وعبر عن “تقدير اليمن للأمم المتحدة والدول التي ساهمت في نجاح مؤتمر الاستجابة الذي انعقد في جنيف يوم 25 من الشهر الجاري لإغاثة الشعب اليمني، حيث تم التبرع بأكثر من مليار و100 مليون دولار”.

وشدد على “ضرورة التزام الحوثيين بتوريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن لتفي الحكومة بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه جميع المواطنين”.

من جهته، جدد السفير الأمريكي “دعم ومساندة بلاده للحكومة اليمنية للتوصل إلى سلام دائم يبنى في إطار قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني”، مشيرًا إلى أن “نجاح مؤتمر المانحين في جنيف يعود إلى دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية”.