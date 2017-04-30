قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية اليمنية بانفجار في الجوف

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أفاد مصدر عسكري يمني، اليوم الأحد، بمقتل اثنين من أفراد القوات الحكومية، وجرح ثلاثة آخرين، جراء انفجار في محافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية شمالي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة للناطق باسم القوات الحكومية بالجوف، عبد الله الأشرف، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”.

وقال الأشرف، إن ” صالح أحمد السداسي، وعبد السلام ناجي، قتلا، وجرح ثلاثة آخرون، إثر انفجار لغم بعربة عسكرية كانت تقلهم في منطقة العقبة بالمحافظة”.

وأضاف الأشرف في تغريدة أخرى، أن “قتلى وجرحى من مسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، سقطوا جراء اشتباكات مع القوات الحكومية في جبهة حام بالمحافظة”، مشيرًا إلى أن القوات الحكومية تمكنت -أيضًا- من إحراق عربة عسكرية للحوثيين.

ولم يذكر الأشرف تفاصيل إضافية حول اللغم الأرضي، إلا أنه من المعروف أن عددًا من القوات الحكومية سبق أن سقطوا قتلى أو جرحى بانفجار ألغام زرعها الحوثيون وحلفاؤهم بمحافظة الجوف.

ومنذ الـ 26 من مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكريًا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.