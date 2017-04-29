اختطاف مؤسس حدائق الألعاب في اليمن

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

اختطف مسلحون مجهولون رجل الأعمال اليمني عبد الله أحمد المغشي 73 عاماً من أمام منزلة بصنعاء عصر البست، بحسب أسرته.

وقال نجل المغشي في تصريحات لـ”إرم نيوز”:” إن والده اختطف من قبل مسلحين مجهولين على متن سيارة من أمام المنزل في حي بيت بوس في صنعاء لدى خروجه لصلاة العصر وتم نقله إلى جهة مجهولة”.

وأكد أن والدة ليس له أي عداوات مع أحد ويتمتع بعلاقات جيدة مع الجميع كما أنه يعاني من عدة أمراض وبات أغلب أيامه يلتزم البيت بسبب وضعه الصحي.

وحذر نجل المغشي من “تبعات الاختطاف على صحة والده” محملاً جماعة الحوثي مسؤولية الحادثة.

ويٌعد المغشي مؤسس الحدائق في اليمن، فقد أسس أول حديقة للألعاب بصنعاء في سبعينات القرن الماضي، وهو ملك مدينة ألعاب حديقة السبعين وملك عدة حدائق في عدة محافظات.