قائد المقاومة الجنوبية بشبوة يشيد بالزبيدي ويدعوه لقيادة المقاومة

المصدر: عدن - إرم نيوز

أشاد عبدالعزيز الجفري قائد المقاومة الجنوبية في شبوة بدور محافظ عدن المقال اللواء عيدروس الزبيدي، داعيا إياه لقيادة المقاومة.

جاء ذلك في بيان أصدره الجفري في أول تعليق له على قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إقالة الزبيدي وتعيينه سفيرا بوزارة الخارجية.

وقال الجفري في البيان “تابعنا التداعيات والتطورات التي أعقبت قرار إقالة الزبيدي محليا، ومن منطلق أن الوفاء للرجال الصادقين وفاء للوطن فإن رجال المقاومة الجنوبية في محافظة شبوة يؤكدون أن القائد عيدروس الزبيدي هو القائد الأعلى للمقاومة الجنوبية وسيظل سواء كان محافظآ لعدن أو عاد لصفوف المقاومة”.

وأضاف البيان “نستبشر خيرا كثيرا بعودة الزبيدي إلى صفوف المقاومة الجنوبية قائدا وعسكريا محنكا، مما سيعطينا دفعة معنوية قوية”.

واعتبر البيان أن “إعفاء الزبيدي من إدارة محافظة عدن سيزيل عنه الكثير من المسؤوليات الإدارية التي أثقلت كاهله، وتم استهدافه عبرها بالكثير من المؤامرات والدسائس الحزبية الخبيثة” على حد وصفه.

وكان غالبية أبناء جنوب اليمن، لا سيما أبناء العاصمة المؤقتة عدن، قد خرجوا في مظاهرات رافضة لقرار الرئيس هادي إقالة الزبيدي من منصبه.

وجاء التعبير عن الرفض والتنديد على مسارين، الأول كان شعبيا، حيث خرج المواطنون والأهالي إلى مختلف شوارع مديريات مدينة عدن، عبر تنفيذ مسيرات صباحية ومسائية، فيما جاء مسار الخط الثاني، عبر الأطياف السياسية والمكونات الثورية المختلفة، عبر إصدار بيانات أعلنت فيها مجالس محلية صراحةً رفضها القاطع لقرار تغيير الزبيدي.