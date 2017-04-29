بالصور والفيديو.. غليان الشارع يتصاعد في الجنوب رفضًا لقرارات هادي

المصدر: عدن ـ- إرم نيوز

اتسعت يوم السبت رقعة الاحتجاجات الشعبية في عدة محافظات بجنوب اليمن، رفضًا لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي التي قضت بإقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي ووزير الدولة هاني بن بريك، القياديين البارزين في المقاومة الشعبية الجنوبية.

واكتظ شارع عتيق بحي المعلا بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن بالآلاف من المواطنين الذين زحفوا من معظم مديريات عدن وبعض البلدات الجنوبية الأخرى للمشاركة في هذه الاحتجاجات التي جاءت تحت مسمى “الدفاع عن شرعية المقاومة الجنوبية وعدم المساس بها”، كونها تمثل إرادة شعب وتطلعات جنوبيي اليمن الذين يشكون من عمليات تمييز وتهميش طالتهم، ونهب لثرواتهم وممتلكاتهم منذ انتهاء حرب صيف العام 1994، بحسب تعبيرهم.

وكان وصول قيادات بالحراك الجنوبي، عقب تحرير مدن الجنوب من الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في العام 2015 ، إلى مناصب قيادية في الحكومة والسلطة المحلية بعدن بمثابة بارقة أمل لقطاع واسع من الجنوبيين في اليمن بوطن جديد يتسع للجميع وتسوده المساواة والعدالة بحسب ناشطين سياسيين.

واعتبر هؤلاء أن القرارات الأخيرة التي أطاحت بالزبيدي وبن بريك وما يتداول من أنباء عن قرارات مماثلة مرتقبة ستطال شلال شائع مدير أمن عدن وناصر الخبجي محافظ لحج وعددًا من القيادات العسكرية الجنوبية تسببت لهم بصدمة كبيرة أكدت لهم أن هناك أطرافاً حزبية تسعى إلى التفرد بالسلطة لتعيد إنتاج الماضي الذي عانى الجنوبيون منه طيلة سنوات من التهميش والإقصاء.

وردد المحتجون في عدن وردفان وأبين والضالع وحضرموت يومي الجمعة والسبت هتافات موحدة تؤيد الشرعية الجنوبية ومقاومتها وترفض أي قرارات تمس قياداتهم المنتمية للحراك الشعبي الجنوبي التي تمكنت من فرض السيادة على الأرض وحققت أول انتصار عربي ضد التمدد الإيراني في المنطقة بإسناد من قوات التحالف العربي، بحسب قولهم.