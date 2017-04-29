في أول ظهور بعد إقالته.. عيدروس الزبيدي يلتقي قيادات جنوبية (صور)

المصدر: عدن - إرم نيوز

ظهر محافظ عدن المقال اللواء عيدروس الزبيدي في منزله لأول مرة منذ إقالته يوم الخميس، أثناء استقباله عددًا من القيادات والمسؤولين المحليين من المحافظات الجنوبية لليمن.

واستقبل محافظ عدن المقال محافظ لحج ناصر الخبجي، وناقش أثناء اللقاء مع قيادات من لحج وشبوة قرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الأخيرة، والتي تضمنت إقالة الزبيدي من منصبه بشكل مفاجئ.

وتأتي لقاءات الزبيدي مع قيادات جنوبية سياسية وعسكرية في وقت يحبس فيه الشارع الجنوبي أنفاسه، بانتظار شريط مصور أعلن المتحدث الرسمي باسم محافظة عدن أن المحافظ المقال يستعد لإذاعته، لبيان موقفه من قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأخيرة.