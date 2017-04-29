 تلميح جديد من قرقاش بشأن قرارات هادي الأخيرة في اليمن

المصدر: إرم نيوز

ألمح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم السبت، مجددًا إلى انتقاد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وشملت إقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي، وأثارت جدلاً في اليمن.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر: “من قواعد العمل السياسي، أن تبني الثقة مع حلفائك وألاّ تطعن في الظهر، وأن تكون قراراتك بحجم قدراتك، وأن تقدم المصلحة العامة على الخاصة”.

وتأتي تصريحات قرقاش بعد يوم من قرارات رئاسية أصدرها هادي قضت بإبعاد اثنين من القيادات الشرعية المقربة من دول التحالف العربي، وهما محافظ العاصمة المؤقتة اللواء عيدروس الزبيدي والوزير هاني بن بريك، وتضمنت القرارات تعيين مستشار الرئيس اليمني عبدالعزيز المفلحي محافظًا جديدًا لعدن.

وكان قرقاش، قد انتقد ضمنًا، يوم الجمعة، قرارت هادي، قائلاً في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “تعليقي على ما أراه: المشكلة الحقيقية هي في تغليب المصلحة الشخصية والأسرية والحزبية على مصلحة الوطن، وهو في مفصل حرج في معركته المصيرية”.

وفي أكثر من موقف سابق فاجأ هادي دول التحالف العربي بمواقف وقرارت دفعتهم إلى الامتعاض في بعض الأحيان من خطواته التي يرون أنها لا تتسق مع خطة العمل المشتركة لإعادة الشرعية وفقًا لمصادر يمنية.

رفض شعبي

وتشهد عدن احتجاجات شعبية متقطّعة منذ أمس الجمعة رفضًا لقرار إقالة الزبيدي الذي عزز بمساندة التحالف العربي الأمن في المدينة التي كانت تعاني من الانفلات الأمني الشديد.