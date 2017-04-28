السلطة المحلية بعدن: الزبيدي سيصدر تصريحًا هامًا قريبًا جدًا

المصدر: عدن – إرم نيوز

أكد الناطق الرسمي للسلطة المحلية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن نزار هيثم أن محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي سيصدر تصريحًا هامًا قريبًا جدًا ليتحدث عن القرارات الرئاسية الأخيرة التي قضت بإقالته .

وقال هيثم في منشور له على صفحته في فيسبوك مساء الجمعة إنه :”لم يصدر حتى اللحظة من محافظ العاصمة عدن أي بيان أو بلاغ أو تصريح بشأن القرارات الرئاسية الأخيرة وأن ما تتداوله وتنسبه بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن ذلك إلى المحافظ ليس صحيحًا وأنه مفتعل بمطابخ إعلامية مغرضه تهدف إلى خلط الأوراق والتدليس على الرأي العام وإرباك مساراته وخياراته الوطنية”.

وأضاف: “ونود لفت انتباه الجميع إلى أن محافظ العاصمة عدن سيوجه تصريحًا هامًا وسيتم تسجيله عبر بث فيديو إلى شعبنا الجنوبي لأهمية تعزيز دور الشراكة مع وسائل الإعلام، والتعاون فيما بينها وتوضيح الحقائق بشفافية ودقة ومصداقية”.

وحاول موقع “إرم نيوز” معرفة توقيت هذا التصريح الذي وصف بالهام ، لكن هيثم اكتفى بالقول إنه قريبًا جدًا سيكشف عن التصريح الصحفي الهام .

وأثارت القرارات الرئاسية الأخيرة يوم الخميس الماضي جدلاً واسعًا بجنوب اليمن ، حيث قال الأكاديمي والباحث السياسي اليمني الدكتور حسين لقور : “عندما يبيع هادي النصر للمهزومين سيكون عليه الوثوق أن من تخلى عنه للحوثيين بالأمس و فاوض قادتهم على تغييره سيقدم رقبته على مذبح تصالح قوي النفوذ غدًا .”

وأضاف لقور في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن القضية لا تكمن في إجراء التغيير فهذا منوط بالرئيس و طالما قبل أي شخص العمل بقرار من الرئيس عليه الالتزام بقرار إقصائه، و لكن الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الإخوان و الجنرال هو الخطير وراء القرار”.

واختتم حديثه بالقول : “لم يجد هادي إلا بن بريك ليحقق معه في ماذا؟! بينما من خذلوه و من يتآمرون على المعركة و من يمارسون الفساد في أبشع صوره يحيطون بمكتب هادي لا أحد يقترب منهم ، مشيرًا إلى أن إنتقاد قرارات هادي و تحديد موقف صريح منها لا يعني بحال من الأحوال استحضار نظام المخلوع صالح و عصابات الحوثيين فهؤلاء مع أتباعهم في الشرعية سيظلون الأعداء الأبديين لشعب الجنوب .