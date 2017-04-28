بالصور والفيديو.. إقالة الزبيدي تشعل احتجاجات في جنوب اليمن

المصدر: عدن - إرم نيوز

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن يوم الجمعة احتجاجات شعبية رفضاً لقرار إقالة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي من منصبه، بينما أعلنت قوى ومكونات الحراك الجنوبي للتحشيد الشعبي لرفض هذا القرار.

وخرجت مظاهرات في شارع مدرم وسط حي المعلا بعدن، شارك فيها المئات من المواطنين الذين رفعوا علم دولة الجنوب السابقة وصور المحافظ عيدروس الزبيدي تأييدا له ورفضاً لقرار إقالته.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه قوة من المقاومة الجنوبية بمدينة الضالع بقطع الطريق الرئيسي بين المدينة ومحافظات الشمال في معبر سناح الحدودي، ومنعت حركة مرور السيارات منذ الصباح احتجاجاً على قرار الإقالة.

وشهدت بلدات ومحافظات جنوبية أخرى مظاهرات احتجاجية مماثلة، أكد خلالها المتظاهرون وقوفهم إلى جانب عيدروس الزبيدي، معتبرين قرار إقالته استهدافاً للقضية الجنوبية ومشروعها الوطني، واستفزازاً لمشاعر الجنوبيين كون توقيت القرار جاء متزامنا مع الذكرى الثالثة والعشرين لإعلان الحرب على جنوب اليمن في العام 1994 من قبل قوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وأنصاره.

وفي سياق متصل أصدر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي وهو أحد أكبر فصائل الحراك باليمن بيانًا صحفياً دعا فيه اللواء عيدروس الزبيدي إلى رفض قرار إقالته واللجوء إلى الشارع الجنوبي، مشيراً إلى أن أي قبول من قبل الزبيدي للقرار يعتبر خذلاناً للجنوبيين.

كما دعا الحراك الجنوبي إلى التحشيد الشعبي في ساحات وميادين عدن رداً على قرار إقالة الزبيدي، داعياً دول التحالف العربي إلى تحمل مسؤولياتها من خلال إيقاف هذا القرار الذي قال إنه سيؤدي إلى نتائج ﻻ تحمد عقباها في المرحلة القادمة.

وشهدت مدينة عدن انخفاضاً ملحوظاً في حركة السيارات والمرور، ولم تشهد أسواق المدينة أي ازدحام واكتضاض كما هو معتاد في الأيام الماضية، في مشهد يعكس مدى الترقب والتوتر الذي تشهده المدينة عقب قرارات رئاسية قضت بإقالة محافظ المدينة يوم الخميس.