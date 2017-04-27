اليمن.. تعديل وزاري وأمر بإحالة بن بريك للتحقيق‎

المصدر: عدن - إرم نيوز

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا يقضي بإجراء تعديل وزاري شمل وزارات: العدل والأشغال والشؤون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان.

وعيّن هادي القاضي جمال محمد عمر وزيراً للعدل، والدكتور معين عبدالملك سعيد وزيرًا للأشغال العامة والطرق، والدكتورة ابتهاج الكمال وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد محسن عسكر وزيرًا لحقوق الإنسان، كما نصَّ القرار على تعيين الدكتور سمير محسن شيباني نائبًا لوزير حقوق الإنسان.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار بإعفاء الوزير هاني علي بن بريك من منصبه كوزير للدولة وإحالته للتحقيق.