قوة حماية “مطار عدن” تحتجز قائدا بالحماية الرئاسية فور وصوله اليمن

المصدر: عدن - إرم نيوز

احتجزت قوة حماية مطار عدن الدولي، جنوبي اليمن، اليوم الخميس، قائد اللواء الرابع للحماية الرئاسية، العميد مهران القباطي، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، في تصريحات، إن قوة حماية المطار احتجزت العميد مهران قباطي، فور وصوله اليوم إلى عدن، قادما من العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف “قوة حماية المطار أوقفت القباطي بهدف إرساله للعاصمة السعودية الرياض، دون معرفة أسباب ذلك الإجراء”.

وذكر المصدر أن قيادات من “المقاومة الشعبية”، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، اتجهت إلى المطار لإطلاق سراح العميد القباطي فور علمها باحتجازه، إلا أنها لم تنجح في ذلك حتى الآن.

ولواء الحماية الرئاسية الذي يقوده القباطي، كان من ضمن الألوية التي انتشرت في محيط مطار عدن الدولي، في 12 فبراير/ شباط 2017، عقب رفض قائد القوة العسكرية المكلفة بحماية مطار عدن لتعليمات رئاسية بتغييره.

وفي ذلك اليوم، شهد مطار عدن الدولي اضطرابات أمنية واشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين قوات الحماية الرئاسية وقوات تابعة لقائد حماية المطار، المقدم صالح العميري، الذي رفض قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بإقالته وتعيين بديل عنه.

وسادت حالة من التوتر في انحاء متفرقة بعدن عقب قيام القوات العسكرية باحتجاز القباطي داخل المطار، حيث باشرت القوات عمليات تفتيش واسعة النطاق، كما انتشرت قوات أخرى لفصائل مسلحة بمحيط فندق عدن وأخرى بمحيط جولة الرحاب بخور مكسر.

وقال مصدر محلي إن جهود وساطة تجرى لإطلاق سراح القباطي الذي تحتجزه القوة العسكرية داخل مطار عدن.