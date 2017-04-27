بمشاركة المارينز.. بدء عملية “السيل الجرار” لتحرير الحديدة خلال ساعات

المصدر: أشرف خليفة - إرم نيوز

كشفت مصادر في الجيش اليمني أن قيادة قوات الشرعية وقيادات قوات التحالف العربي، بصدد بدء العمليات العسكرية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي غرب اليمن، من قبضة مليشيات الحوثي وأتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز”، إن “عملية تحرير مدينة الحديدة، والتي تمت تسميتها بعمليات السيل الجرار، ستنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم الخميس”.

وأشارت المصادر إلى أن “عمليات تحرير الحديدة، ستكون عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية”، لافتة إلى أن “العمليات البحرية ستشارك فيها بارجات أمريكية عبر قوات خاصة من المشاة البحرية المارينز، إضافة إلى قوات عسكرية من دولة مصر العربية”.

أما بخصوص المنفذين البري والجوي، فقد أفادت المصادر بأن: “قوات عسكرية من منطقتي ميدي والمخا غرب تعز، ستتحرك لتعزيز تلك القوات الأخرى المتواجدة على تخوم الحديدة، وستحظى العمليات العسكرية البرية بغطاء جوي مكثف من قبل مقاتلات التحالف العربي، وذلك بمشاركة طيران البي 52 الذي يمتلك قدرة قتالية عالية، قادرة على تحطيم الخرسانات والتحصينات العتيه”.

وأكدت المصادر أن “عدد القوات المجهزة لعملية السيل الجرار تقدر بـ 100 ألف جندي”.

وأهابت المصادر العسكرية بـ”مواطني مدينة الحديدة، وعلى وجه الخصوص قاطني الأحياء السكنية المحيطة بميناء الحديدة، بعدم السماح لعناصر المليشيات من استخدام أسطح منازلهم وكذا أحيائهم السكنية للتمركز فيها وتوجيه نيران أسلحتهم بوجه قوات الشرعية، كونه سيتم استهداف أي موقع يتم من خلاله إطلاق النار”.

يشار إلى أن طائرات التحالف العربي، ألقت صباح أمس الأربعاء، منشورات على أهالي الحديدة، نوهت من خلالها إلى توجه القوات العسكرية إلى بدء عمليات تحرير المدينة ومينائها المحوري، إضافة إلى منشورات توضح مآل البلاد في حالة استمر “انقلاب” الحوثي في اليمن، فضلاً عن تلك المنشورات التي دعت كل شخص مغرر به إلى سرعة المبادرة بالانضمام إلى الشرعية.