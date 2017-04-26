اليمن.. محافظ محافظة الضالع يعتكف في منزله بسبب “خذلان الشرعية”

المصدر: عدن - إرم نيوز

اعتكف محافظ إحدى المحافظات اليمنية الخاضعة للشرعية في منزله بسبب ما قال إنه خذلان من الحكومة الشرعية للمحافظة وإهمالها لكافة الرسائل الموجهة من قبله.

وقال محافظ محافظة الضالع جنوبي اليمن فضل الجعدي في مذكرة رسمية بعث بها للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحصلت إرم نيوز على نسخة منها :”إنه قرر الاعتكاف في منزله تجنباً للإحراجات وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات” .

وذكر الجعدي في رسالته عددا من الأمور التي تم تجاهلها من طرف الحكومة الشرعية لمحافظة الضالع ومنها ما وعد به الرئيس هادي من صرف ميزانية طوارئ للمحافظة تقدر بمبلغ 30 مليون ريال شهريا ابتداءًا من يناير / كانون الثاني الماضي وهو مالم يتم حتى الآن.

وأوضح أن المحافظة حاولت النهوض والعمل لكن افتقارها لأبسط مقاومات النهوض وخذلان الشرعية لها، دفعه للاعتكاف في المنزل ، مشيراً إلى أنه حتى السيارات ومخصصات الوقود غير متوفرة.

ولفت الجعدي إلى أن هناك إجراءات أحادية تقوم بها الشرعية في الضالع دون علمه ، ومنها منح آلاف الوظائف العسكرية لمسميات المقاومة وكذا ترقيم عدد من جنود القوات الخاصة ، فضلاً عن بقاء جبهات مريس وغيرها خارج سيطرة المحافظة.