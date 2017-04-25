اليمن.. شرطة عدن تصادر مواد تروج للفكر الشيعي كانت في طريقها للحوثيين (صور)

المصدر: عدن - إرم نيوز

ضبطت الأجهزة الأمنية التابعة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء، كميات من المواد المطبوعة والمصورة وكتبًا تروج للفكر الشيعي كانت في طريقها إلى صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وقالت إدارة أمن عدن في بيان لها، إن شرطة مديرية العريش ضبطت “حاوية محمّلة بكتيبات وشعارات وبطائق وميداليات، تروج للفكر الشيعي، قبل أن يتم إفراغها في مخازن تابعة لأحد التجار في منطقة العريش، تمهيداً لنقلها إلى صنعاء”، بحسب التحقيقات.

وأكد قائد شرطة العريش ماهر محمود عكاش، أنهم ألقوا القبض على سائق الشاحنة، وصادروا المضبوطات، التي كان بعضها مخبأً بإحكام داخل ملابس جاهزة، لافتاً إلى أن التحقيقات جارية مع الأشخاص المتورطين في القضية.

ولم تشر إدارة أمن عدن إلى الجهة التي قدمت منها الشاحنة، غير أن التفسيرات قد تشير إلى قدومها من ميناء عدن.