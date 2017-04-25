المخلافي: هذه الدول الخليجية الأعلى في التبرعات للاستجابة الإنسانية باليمن

المصدر: جنيف- إرم نيوز

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي مساء اليوم الثلاثاء الرقم الإجمالي لما تم جمعه في مؤتمر الاستجابة الإنسانية، الذي دعت له الأمم المتحدة وسويسرا والسويد ونظ اليوم في مدينة جنيف.

وقال المخلافي في سلسلة تغريدات بحسابه على موقع “تويتر” قبل قليل إنه “تم جمع ما يقارب 50% من متطلبات الخطة أو ما يساوي 1.1 مليار دولار ستذهب جميعا لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن لتنفيذ برامجها للمساعدات”.

وأضاف وزير الخارجية اليمني في الحكومة الشرعية أن “دول مجلس التعاون الخليجي كانت هي الأعلى في التبرعات، وفِي المقدمة السعودية والإمارات والكويت”.

وأكد المخلافي أن الحكومة الشرعية دعمت الأمم المتحدة لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لكنها أكدت أن إنهاء الانقلاب وإعادة السلام الحل الحقيقي لمعاناة اليمنيين.

وذكر أن الحكومة اليمنية “أكدت أن الانقلاب الدموي هو المتسبب في معاناة اليمنيين وإصرار الانقلابيين على الحرب والاستيلاء على الدولة والموارد يتسبب في استمرارها”.

وتعهدت عدة دول خلال المؤتمر بتقديم الدعم لليمن حيث أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم 150 مليون دولار وأعلنت دولة الكويت تقديم 100 مليون دولار ودولة الإمارات العربية المتحدة 100 مليون دولار.

وتبرعت بريطانيا بـ139 مليون جنيه إسترليني وأمريكا 75 مليون دولار وكوريا 4 ملايين دولار وإيطاليا 5 ملايين يورو والصين 60 مليون دولار وبلجيكا 10 ملايين يورو وقدمت كندا 119 مليون دولار كندي واستراليا عشرة ملايين دولار استرالي والسويد قدمت سبعة ملايين دولار وبولندا أربعة ملايين يورو، واليابان قدمت 62 مليون دولار أمريكي، كما أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 116 مليون يورو لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.