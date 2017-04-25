لماذا يستهدف الحوثيون المختلين عقليًا؟

المصدر: عدن – إرم نيوز

يواصل الحوثيون والموالون للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، جرائمهم ضد الإنسانية في اليمن، حيث أقدمت يوم أمس الإثنين، على قتل واستهداف شخصين مختلين عقليًا، عن طريق القنص، في محافظتي تعز والبيضاء، الخاضعتين لسيطرتهم.

وقالت مصادر محلية إن “أحد المختلين عقليًا بمديرية مقبنة اشتكاه أحد المدنيين، وحين استدعاه الحوثيون رفض تسليم نفسه، وقام بإلقاء حجارة باتجاههم، حيث أردوه قتيلًا على الفور، مع معرفتهم بأنهم مختل عقليًا”.

كما قتل الحوثيون شخصًا مختلًا عقليًا في محافظة البيضاء، بواسطة مسلح قناص، أثناء مرور المختل في طريق عام بمديرية ذي ناعم، وأرداه المسلح بثلاث طلقات نارية.

وطبقًا لما نقله المركز الإعلامي للجيش الوطني، الموالي للشرعية في اليمن، فإن حالة المختل عقليًا ويدعى “صالح الحداد”، حرجة للغاية.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن، بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، بإسناد من قوات التحالف العربي، من جهة، والحوثيين والموالين لصالح، اعتقل الحوثيون المئات من المختلين عقليًا في مختلف المحافظات اليمنية.

وتشير تقارير صحافية محلية إلى أن اعتقال المختلين عقليًا من قبل الحوثيين، يأتي بعد اتهامهم بـ”الجاسوسية”، ويتعرضون للتعذيب في المعتقلات.