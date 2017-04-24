الأمم المتحدة: الجوع في اليمن يتجه ليكون أسوأ كارثة بالعالم

المصدر: صنعاء- إرم نيوز

حذر أكبر مسؤول للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة من تداعيات انتشار الجوع في اليمن، قائلا إن المجاعة هناك تتجه لتكون أيوأ كارثة إنسانية في العالم.

جاء ذلك على لسان ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في مقابلة مع وكالة رويترز قبل يوم من مؤتمر كبير للمنظمة الدولية يهدف إلى جمع 2.1 مليار دولار لليمن هذا العام.

وأظهرت سجلات الأمم المتحدة أن المنظمة تلقت 15% فقط من المبلغ المستهدف.

وقال أوبراين إن نحو 17 مليون من سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليون نسمة يفتقرون إلى الغذاء الكافي وإن ثلاثة ملايين طفل على الأقل يعانون سوء التغذية ويواجهون “خطرا كبيرا”.

وأضاف “هذه تتحول بسرعة إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وأحث المنطقة بالأخص على تعزيز الدعم للشعب اليمني المحاصر في الصراع.”

وأوضح أن منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة تصل إلى أكثر من خمسة ملايين يمني “رغم كل العوائق البيروقراطية وصعوبات الوصول بما في ذلك الموانئ”.

وأعلنت الأمم المتحدة المجاعة بالفعل في مناطق من جنوب السودان وحذرت من أنها تلوح في الأفق في الصومال ومناطق أخرى بجنوب السودان واليمن.

ودعت منظمة أوكسفام الخيرية الدول المانحة الاثنين إلى زيادة المساعدات الإنسانية لليمن لإنقاذ حياة ملايين المدنيين الذين يواجهون الجوع والمرض.