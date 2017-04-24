إحتفالات عارمة في حضرموت احتفاءً بذكرى تحريرها من القاعدة

المصدر: حضرموت - إرم نيوز

شهدت مدن ساحل حضرموت أمس الإثنين إحتفالات ومهرجانات كرنفاليًة حاشدًة إحتفاءً بالذكرى الأولى على تحريرها من عناصر تنظيم القاعدة الذي سيطر على المحافظة قرابة العام أثناء الحرب الإنقلابية .

وصباح الإثنين شهدت مدينة المكلا حفلاً خطابيًا وكرنفاليًا حاشدًا بحضور محافظة المحافظة اللواء أحمد سعيد بن بريك وعدد من الوزراء والمسؤولين إحتفاءً بذكرى تحرير مدن ساحل حضرموت من القاعدة في 24 إبريل/نيسان من العام 2016 .

وقال بن بريك خلال كلمة له في المهرجان أن حضرموت اليوم ليست حضرموت الأمس ، محييًا صمود أبناء المحافظة في وجه الإرهاب وتصديهم له وتحريرهم المحافظة بمشاركة فاعلة من قوات التحالف العربي ، مشيرًا إلى أن حضرموت شكلت نموذجًا حضاريًا سلميًا موحدًا خلف قيادتها لانتزاع حقوق أبناء حضرموت بحيث أنها أصبحت رئًة لكل أبناء الشعب اليمني يتنفس منها وهي تحت القيادة الشرعية ممثلةً بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وعدد المحافظ ما شهدته حضرموت خلال عام من تحريرها من إنجازات ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والاستثمارية وبناء مخطط سكني لأسر الشهداء ومنح كل شهيد شقًة سكنيًة إلى جانب افتتاح 3 كليات جديدة بجامعة حضرموت وتدشين خط ملاحي جديد بميناء المكلا الذي يشهد توسعًة خلال الأيام القادمة بحيث يستقبل 3 خطوط ملاحية.

وعد المحافظ تدشين الخط الملاحي إنجازًا كبيرًا في تطوير وتحسين الحركة الملاحية بحضرموت وتعشيب استاذ سيئون الدولي بعد الانتهاء من تعشيب ملعب الفقيد بارادم بالمكلا .

إلى ذلك قال وزير النقل اليمني مراد الحالمي في كلمة له: “حضرموت شكلت نقلةً نوعيًة من بين المحافظات المحررة وهي تخطو الخطوات الأولى نحو البناء والتنمية والاستقرار والازدهار”.

ومساء أمس شهدت مدن حضرموت مسيرات وفعاليات جماهيريًة إحتفاءً بذكرى تحريرها، رفعوا فيها علم دولة الجنوب السابقة الى جانب أعلام دول التحالف، فيما شوهدت الألعاب النارية تزين سماء المدينة .

وتمكنت دول التحالف العربي وقوات النخبة الحضرمية من تحرير مدن ساحل حضرموت في 24 إبريل/نيسان 2016 من عناصر تنظيم القاعدة الذي فرض سيطرته على المكلا في أعقاب الحرب الانقلابية مستغلاً حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي شهدته المحافظات اليمنية حينه.

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