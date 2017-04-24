الحوثيون يهددون حياة مرضى الفشل الكلوي في تعز

المصدر: تعز– إرم نيوز

استولت مليشيات الحوثيين والموالين للرئيس اليمني المخلوع، علي صالح، الأحد، على كميات من أدوية ومستلزمات طبية، خاصة بمرضى الفشل الكلوي، بمحافظة تعز، مهددة حياة العشرات من المصابين بالمرض.

وذكرت إدارة هيئة مستشفى الثورة التعليمي، بمحافظة تعز، في بيان لها، أن الانقلابيين صادروا 1800 عبوة من محاليل الغسيل الكلوي، و10200 عبوة من بيكروبونات صوديوم، و200 فلتر خاص بتعقيم أجهزة الغسيل، في منطقة الحوبان، شرقي مدينة تعز.

وقالت “إن الشحنة مصرح بها مراعاة للوضع الصحي لمرضى الفشل الكلوي، بمحافظة تعز”.

وأكدت الهيئة، أن استمرار هذه الممارسات اللا مسؤولة، ينذر بكارثة صحية، ستتسبب بتوقف مركز الغسيل الكلوي، بمستشفى الثورة عن العمل، ما سيسفر عن وفاة عشرات الحالات من المرضى، الخاضعين للغسيل بشكل مستمر.

وحمل مستشفى الثورة التعليمي بتعز، الانقلابيين، مسؤولية مصادرة تلك المستلزمات.

كما طالب المنظمات الدولية، وهيئات حقوق الإنسان بممارسة مزيد من الضغط على الانقلابيين لاستعادة المواد الطبية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي.

واتهم وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، في وقت سابق من يوم الأحد، الحوثيين والموالين للمخلوع صالح، بمنع دخول 200 قاطرة إغاثية إلى محافظة تعز المحاصرة.

وقال إن الانقلابيين منعوا 200 ناقلة محملة بالمواد الغذائية والمساعدات الطبية، من الدخول إلى تعز، كانت قادمة من مراكز إغاثة دولية.