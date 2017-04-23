القوات اليمنية تسيطر على أبراج الاتصالات في أكبر قاعدة للحوثيين

المصدر: تعز – إرم نيوز

أعلنت القوات اليمنية الأحد، السيطرة على أبراج الاتصالات الخاصة بمعسكر خالد بن الوليد، أكبر قاعدة عسكرية لميليشيات الحوثي وحلفائها من أتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في المنطقة الجنوبية الغربية للبلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر ميداني، قوله إن “قوات الجيش الوطني بإسناد من قوات التحالف العربي، سيطرت اليوم على أبراج الاتصالات الخاصة بمعسكر خالد بن الوليد، في مديرية موزع غرب محافظة تعز”.

وأضاف المصدر أن “المديرية شهدت انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين وقوات صالح”، مشيرًا إلى أن “كتيبة من أبناء مديرية الوازعية، التحقت بالجيش الوطني والتحالف بمديرية موزع، في إطار التحضيرات لعملية عسكرية واسعة”.

وبين أن “تلك الكتيبة تضم عسكريين خدموا سابقاً في معسكر خالد بن الوليد، وسيتولون مهمة تحديد المخابئ وتطهير المعسكر من الألغام”.

في السياق، قال مصدر عسكري إن “القوات الحكومية والمقاومة الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، سيطرت على مواقع عسكرية جديدة في محيط معسكر خالد بن الوليد”.

وأضاف المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن “مقاتلات التحالف شنّت أكثر من 5 غارات على مواقع للحوثيين وقوات صالح في المعسكر، ومواقع شرق مديرية موزع”.

وأشار إلى أن “5 مسلحين حوثيين على الأقل، قُتلوا وأُصيب آخرون، مقابل مقتل أحد عناصر المقاومة وإصابة 4 آخرين، بينهم قائد المقاومة عبدالرحمن اللحجي والمصور صالح العبيدي”، وفقًا لـ”الأناضول”.

وتشهد مديرية موزع شرق مدينة المخا، معارك يومية بين الطرفين إثر تقدّم عملية “الرمح الذهبي”، التي أطلقتها القوات الحكومية في 7 يناير/ كانون الثاني.