بالفيديو.. انفجار بمعسكر الحماية الرئاسية بعدن وسقوط قتلى وجرحى

قالت وسائل إعلام محلية إن عددًا من الجنود اليمنيين سقطوا ما بين قتيل وجريح في انفجار بمعسكر أمني في مدينة عدن عاصمة البلاد المؤقتة.

وقال مصدر عسكري لصحيفة عدن الغد إن التفجير ناجم عن بقايا ألغام مخزنة في جبل حديد.

وذكر مصدر لـ”إرم نيوز” أن الانفجار ناجم عن قذائف من نوع 180 هاون.

لافتا إلى أن الانفجار أوقع ضحايا في صفوف جنود كانوا يقومون بعملية نقل المتفجرات.

وقال مصدر طبي بمستشفى الجمهورية في عدن إن 20 جنديا مابين قتيل وجريح وصلوا إلى المستشفى جراء الانفجارين.

ويتبع المعسكر الذي وقعت به الانفجارات ألوية الحماية الرئاسية.