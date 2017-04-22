منع ترديد الصرخة الحوثية في مدارس صنعاء

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

منع مجلس نواب الانقلابيين في صنعاء ترديد الصرخة الحوثية أو “رفع أي شعار لأي جماعة أو أي حزب داخل الحرم المدرسي” في جلسة عاصفة أمس السبت، وفق ما نشرته وكالة “سبأ” النسخة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وطالب المجلس وزيري الداخلية والتربية والتعليم والنائب العام وأمين العاصمة “الاهتمام بالتعليم وتحييده عن أي أعمال حزبية أو سياسية،منع رفع أي شعار لأي جماعة أو أي حزب داخل الحرم المدرسي”.

جاء ذلك بعد أيام فقط من ذبح قيادي حوثي لثورين اثر اعتدائه على طالبة في مدرسة سكنية الثانوية للبنات في صنعاء، ومحاولته فرض “الصرخة الحوثية على الطالبات”.

وتتخذ جماعة الحوثي من المدارس بيئة جديدة للتجنيد وجلب الدعم المالي، ودائما ما يلقي قادة الجماعة محاضرات على مسامع الطلاب والطالبات تدعوهم للانضمام إلى صفوف جماعة الحوثي والمشاركة في جبهات القتال باعتبار ذلك واجبا مقدسا على الجميع.