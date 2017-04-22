قوات التحالف تعتقل قيادات بارزة في تنظيم القاعدة بحضرموت اليمنية

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي اليوم السبت، اعتقال عدد من العناصر والقيادات بتنظيم القاعدة في حضرموت اليمنية، كاشفة أن مروحيات تابعة لها، نفذت عملية إسناد جوي لقوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش اليمني التي قامت مساء أمس بمداهمات استباقية في إطار ملاحقتها لأوكار تنظيم القاعدة في مدينة المكلا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن بيان صادر عن قوات التحالف العربي، أنه “تم اعتقال هذه العناصر في وادي عدم بحضرموت، وهي من جنسيات مختلفة أبرزها أحمد سعيد عوض بارحمة الملقب بالزرقاوي، وذلك في منطقة الطويلة بمدينة المكلا”.

وأكدت، أنه نتج عن العملية إحباط مخططات إرهابية من خلال مصادرة معدات وآليات وأسلحة متنوعة، كانت معدة لتنفيذ عمليات في عدد من المناطق بحضرموت.

وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها، بعد اعتقال الرجل الثاني بتنظيم القاعدة بحضرموت أبو علي الصيعري.