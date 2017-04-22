الحوثيون يختطفون 40 شخصًا في الضالع جنوبي اليمن

المصدر: مأرب – إرم نيوز

أعلن الجيش الوطني اليمني، مساء اليوم السبت، أن مسلحي جماعة الحوثي اختطفوا 40 مواطنًا في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

ونقل موقع “26 سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني، عن مصادر وصفها بالمحلية، أن “عشرات الأطقم من الدوريات العسكرية والمدرعات ومسلحين تابعين لمليشيا الحوثي الانقلابية، داهمت منازل المواطنين بمديرية جبن، شرقي الضالع، واختطفت 40 شابًا من أبناء قريتي نعوة والربيعتين في المديرية”.

وأضافت المصادر أن الحوثيين أخذوا بعض المختطفين إلى سجونهم في مديرية دمت بالمحافظة، والبعض الآخر إلى محافظة ذمار المجاورة. وتابعت: “تأتي حملة الاختطافات الواسعة” بعد كمين نفذه أفراد من المقاومة الشعبية في محافظة الضالع، واستهدف القيادي الحوثي حزام العقبي ومرافقيه قبل يومين، في منطقة حجاج بمديرية جبن، ما أسفر عن إصابة 2 من المرافقين، بينما نجا العقبي.

ونشر الموقع 40 اسمًا، قال إنها للمختطفين اليوم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويسيطر الحوثيون على أجزاء من محافظة الضالع بينها مديريتا جبن ودمت، ويواجه المتمردون معارك مع المقاومة الشعبية الموالية للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي ومع الجيش اليمني في العديد من المناطق الأخرى.